3 قتلى و10 جرحى بقصف إسرائيلي استهدف منزلا وسط غزة
قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 10 آخرون؛ جراء قصف إسرائيلي استهدف مساء السبت، منزلا مأهولا غرب مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.
وذكر مراسل "إرم نيوز" بأن طائرات حربية إسرائيلية نفذت، مساء السبت، غارات استهدفت أحد المنازل المأهولة غرب مخيم النصيرات؛ مما أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين بينهم طفل، وجرح 10 آخرين.
وقال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى ومشرف أقسام الاستقبال والطوارئ خليل الدقران، إن كوادر المستشفى تعاملت مع عدة إصابات، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
وأشار "الدقران" في تصريح لـ"إرم نيوز" إلى الارتفاع الكبير بأعداد الجرحى ممن يصلوا إلى المستشفى جراء القصف الإسرائيلي المكثف للمنازل المأهولة، وسط ضعف كبير في الإمكانات الطبية ونفاد في المستلزمات والأدوية العلاجية اللازمة لتقديم العلاج لهم.