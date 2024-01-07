3 قتلى و10 جرحى بقصف إسرائيلي استهدف منزلا وسط غزة

وقال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى ومشرف أقسام الاستقبال والطوارئ خليل الدقران، إن كوادر المستشفى تعاملت مع عدة إصابات، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وأشار "الدقران" في تصريح لـ"إرم نيوز" إلى الارتفاع الكبير بأعداد الجرحى ممن يصلوا إلى المستشفى جراء القصف الإسرائيلي المكثف للمنازل المأهولة، وسط ضعف كبير في الإمكانات الطبية ونفاد في المستلزمات والأدوية العلاجية اللازمة لتقديم العلاج لهم.