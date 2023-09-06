عقب مقتل 32 سودانيًا.. نزوح جماعي من إحدى ضواحي الخرطوم

نزحت مئات العائلات، اليوم الأربعاء، من إحدى ضواحي العاصمة السودانية الخرطوم، غداة مقتل 32 مدنيًا بقصف في إطار الحرب الدائرة بين الجيش على مواقع لقوات "الدعم السريع".

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية قول أحد السكان طلب عدم ذكر اسمه إنّ "مئات الأسر تنزح من أحياء منطقة أمبدة بعد اشتداد الاشتباكات فيها أمس واليوم".

وقالت جماعة "محامو الطوارئ" الناشطة في بيان لها إن "ما لا يقل عن 32 شخصًا لقوا حتفهم في قصف مدفعي للجيش السوداني على أحد أحياء مدينة أم درمان أمس الثلاثاء".

وشهد حي "أمبدة" غرب "أم درمان" قتالًا عنيفًا في محاولة من الجيش لقطع طرق الإمداد الرئيسة التي تستخدمها قوات "الدعم السريع" التي يقاتلها منذ 15 أبريل/ نيسان.

ومساء الثلاثاء، قالت لجان المقاومة في أمبدة، إنّ "قصفًا بالمدفعية والمسيّرات كان يستهدف نقطتي تمركز لقوات الدعم السريع لم يصب هدفه، وأدّى إلى مقتل 19 مدنيًا".

وتواصلت الاشتباكات، الأربعاء، في الخرطوم وضواحيها بين الجيش وقوات "الدعم السريع"، بحسب شهادات للسكان في مناطق عدة.