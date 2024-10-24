سوريا.. مقتل عسكري وجرح 7 آخرين إثر غارات إسرائيلية على دمشق وحمص (صور)

أعلن مصدر عسكري سوري أن إسرائيل شنت في الساعة الرابعة إلا ثلثا من فجر اليوم "عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل ومن اتجاه شمال لبنان مستهدفاً نقطتين في حي كفر سوسة بدمشق وإحدى النقاط العسكرية في ريف حمص.

وأضاف أن العدوان أسفر عن مقتل عسكري وإصابة 7 آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية.

وكانت وكالة الأنباء السورية (سانا) ذكرت أن دوي انفجار سُمع في العاصمة دمشق، وأوضحت أن المعلومات الأولية تشير إلى "عدوان إسرائيلي استهدف مبنى سكنياً في منطقة كفرسوسة بدمشق"، وأنه أسفر عن "عدد من الإصابات".

بينما ذكرت إذاعة "شام إف إم" المحلية أن أصوات الانفجارات التي سمعت "يُرجح أنها ناجمة عن اعتداء اسرائيلي استهدف محيط منطقة كفرسوسة، وسط رصد حركة سيارات الإسعاف وفرق الإطفاء في شوارع المدينة".