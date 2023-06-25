في زيارته الأولى لمصر.. مودي يبحث مع السيسي تعزيز العلاقات الثنائية

بحثت مصر والهند اليوم الأحد، تعزيز العلاقات في مجالات منها التجارة والأمن الغذائي والدفاع، إلى جانب الاستثمار والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والأدوية.

وجاءت المباحثات الثنائية، خلال زيارة دولة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى العاصمة المصرية القاهرة، التقى بالرئيس عبدالفتاح السيسي ووزراء وأعضاء "وحدة الهند"، وهي وحدة خاصة بالهند جرى إنشاؤها في الحكومة المصرية.

وتأتي زيارة مودي إلى مصر، وهي الأولى من نوعها، بعد زيارة مماثلة من السيسي إلى الهند في شهر يناير/كانون الثاني، جرى خلالها إعلان "شراكة إستراتيجية" بين البلدين.