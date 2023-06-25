في زيارته الأولى لمصر.. مودي يبحث مع السيسي تعزيز العلاقات الثنائية
بحثت مصر والهند اليوم الأحد، تعزيز العلاقات في مجالات منها التجارة والأمن الغذائي والدفاع، إلى جانب الاستثمار والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والأدوية.
وجاءت المباحثات الثنائية، خلال زيارة دولة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى العاصمة المصرية القاهرة، التقى بالرئيس عبدالفتاح السيسي ووزراء وأعضاء "وحدة الهند"، وهي وحدة خاصة بالهند جرى إنشاؤها في الحكومة المصرية.
وتأتي زيارة مودي إلى مصر، وهي الأولى من نوعها، بعد زيارة مماثلة من السيسي إلى الهند في شهر يناير/كانون الثاني، جرى خلالها إعلان "شراكة إستراتيجية" بين البلدين.
وقال بيان صدر عن مكتب مودي أن "رئيس الوزراء (مودي) والرئيس السيسي ناقشا أيضا دفع التعاون في إطار مجموعة العشرين وسلطا الضوء على قضايا انعدام أمن الغذاء والطاقة وتغير المناخ وضرورة أن يكون لنصف العالم الجنوبي صوت منسق"، مضيفًا أن المحادثات تناولت أيضا العلاقات الدفاعية والأمنية.
ونقلت وكالة "رويترز"، عن مصادر قولها، إن الهند تدرس مقترحا يسمح لمصر، التي تواجه نقصا حادا في العملة الأجنبية وتبذل جهودا مضنية لجذب الاستثمار الأجنبي، بإجراء عمليات شراء بالروبية ومقايضة سلع مثل الأسمدة والغاز، لكن بيان اليوم، الذي نقلته "رويترز" لم يتطرق إلى الاقتراح.
وتحرص الهند على تعزيز العلاقات مع مصر لعدة أسباب، أبرزها تأمين التجارة عبر قناة السويس، لا سيما أن الهند صدرت بضائع بقيمة 4.11 مليار دولار إلى مصر في العام المالي الماضي واستوردت ما بلغت قيمته 1.95 مليار دولار.
وفي إطار الزيارة التي يجريها مودي إلى مصر، اصطحبه نظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ظهر اليوم الأحد، في جولة في منطقة الأهرامات في الجيزة، حيثُ استمع إلى شرح حول أبرز معالم المنطقة، وقيمتها التاريخية والحضارية، كما حرص مودي على التقاط الصور التذكارية، وتم إهداء مودي مستنسخاً لقناع توت عنخ آمون، كتذكار يعبر عن الحضارة الفرعونية القديمة.
وزار مودي، وفقًا لما نشرت صفحة مجلس الوزراء المصري على موقع
"فيسبوك"، مسجد الحاكم بأمر الله بالقاهرة التاريخية، كأحد معالم الحضارة الإسلامية، الذي يعود تاريخه إلى القرن الـ11، والذي جددته طائفة البهرة، وهي فرع شيعي له وجود كبير في ولاية جوجارات مسقط رأس مودي، الذي لم يزر المساجد علنا إلا فيما ندر.