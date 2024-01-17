عمّان: القصف ألحق ضررًا بالغًا بالمستشفى الأردني في خانيونس

قال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، الأربعاء، إن المستشفى الميداني الأردني في خانيونس جنوب قطاع غزة، تعرَّض لأضرار مادية بالغة بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل في محيطه.

وأضاف المصدر في تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن أحد المرتبات، تعرَّض للإصابة، خلال الساعات الماضية، نتيجة للاشتباكات في محيط المستشفى.

وأشار المصدر إلى أن حالة المصاب الذي جُرح بمنطقة الفخذ الأيمن واليد اليمنى متوسطة، وسيُجلى جوًا إلى المملكة لتلقي العلاج اللازم. وبين المصدر أن فلسطينيًا من غزة كان يتلقَّى العلاج في وحدة العناية المركزة في المستشفى أصيب أيضًا بشظية وعيار ناري خلال القصف.

وقال المصدر إن المستشفى الذي تعرَّض لأضرار مادية بالغة، سيواصل القيام بتأدية واجبه الطبي والإنساني في قطاع غزة.

وأضاف أن القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، تحمّل إسرائيل كامل المسؤولية حول سلامة مرتبات المستشفى، وأن "الاعتداء على المستشفى الميداني الأردني يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949".