مصادر طبية لـ"إرم نيوز": مقتل 31 فلسطينيًا منذ فجر اليوم جراء الغارات الإسرائيلية

العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عمليته "المكثفة" في قلب مدينة غزة (فيديو)

من آثار القصف على مدينة غزةالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بدء العملية العسكرية المكثفة في قلب مدينة غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على منصة "إكس"، "بدأنا العملية العسكرية المكثفة نحو قلب مدينة غزة لحسم حماس في معقلها الأرهابي". وفق قوله.

وأضاف في منشور على منصة إكس"لا تردد حتى تحقيق أهداف الحرب كافة: إعادة المختطفين وحسم حماس عسكريا وسلطويا".

وأردف أدرعي، أن "حركة حماس بتطرفها ورفضها تحرير المختطفين تفرض على القطاع الويلات والمآسي". وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي سيحارب حركة حماس بلا هوادة"، مؤكدا أن "كل إرهابي سيأتي يومه". وفق قوله.

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن اليوم الأربعاء، عن فتح مسار انتقالي مؤقت لخروج السكان من مدينة  غزة جنوبا، عبر شارع صلاح الدين. 

وأفاد المتحدث باسم الجيش، أنه سيكون بإمكان المدنيين استخدام هذا المسار المؤقت لمدة 48 ساعة، ابتداءً من الساعة 12:00 ظهر اليوم الأربعاء وحتى الساعة 12:00 ظهر يوم الجمعة 19 سبتمبر 2025. 

وطالب أدرعي السكان بضرورة الالتزام بالشوارع المحددة باللون الأصفر على الخريطة، واتباع تعليمات قوات الأمن وإشارات المرور لضمان سلامة المدنيين أثناء التحرك نحو الجنوب.

