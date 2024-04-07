إسرائيل تنفذ أوسع انسحاب من خان يونس وغزة والجيش يترقب قراراً حول رفح

بدأ الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، تنفيذ أوسع عملية انسحاب لقواته من قطاع غزة، مبقياً سيطرته على محور رئيسي يفصل مناطق شمال غزة عن وسطها وجنوبها، بالتزامن مع انطلاق جولة مفاوضات جديدة بشأن التهدئة.

ومنذ ساعات صباح الأحد، انسحب الجيش الإسرائيلي من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، والتي كانت على مدار نحو 3 أشهر مسرحاً لعملية برية واسعة نفذها الجيش.

وتمركز قوات الجيش الإسرائيلي قرب منطقة السياج الفاصل على الحدود الشرقية لقطاع غزة، في الوقت الذي أبقى سيطرته على محور "نتنساريم" الذي يفصل مناطق شمال مدينة غزة عن بقية مناطق القطاع.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية إنه "بعد نصف عام من الحرب لم يبق في قطاع غزة سوى لواء واحد هو (ناحال) الذي يتولى السيطرة على ممر فصل القطاع"، مشيرة إلى أن الفرقة 98 غادرت بالكامل منطقة خان يونس.

وأضافت الصحيفة "بقي بضع مئات من الجنود فقط في مهمة ثابتة، هي منع عودة النازحين، وسط ضغوط أمريكيّة كثيفة لإنهاء القتال، وبينما ينتظر الجيش قرار المستوى السياسي حول عملية عسكرية في رفح جنوب قطاع غزة ودير البلح وسط القطاع، حيث لا يزال هناك لواءان من حماس".

وطالب الرئيس الأمريكي جو بايدن، في اتصال هاتفي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، بالعمل على وقف لإطلاق النار في غزة، واتخاذ خطوات ملموسة لزيادة تدفق المساعدات للقطاع.

ويأتي الانسحاب الإسرائيلي من خان يونس بينما تسعى تل أبيب إلى إقناع واشنطن بضرورة تنفيذ عملية برية في رفح التي تقول إنها آخر معقل لمقاتلي "حماس".