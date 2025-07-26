كاتس: ملتزمون بحماية دروز سوريا ونتابع أحداث السويداء عن كثب

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم السبت، التزام تل أبيب تجاه "حماية الطائفة الدرزية بسوريا"، على خلفية التطورات الأخيرة في محافظة السويداء.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"العبرية، قال كاتس خلال لقائه بالرئيس الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، الشيخ موفق طريف، إن "إسرائيل تتابع عن كثب ما يجري في منطقة السويداء، وتواصل العمل من أجل حماية الدروز في سوريا".

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وأضاف، أن وزارة الدفاع "ستعمل على تقديم مساعدات طبية وإنسانية عاجلة للطائفة الدرزية في سوريا، بما في ذلك معالجة الجرحى عند الحاجة"، مشددًا على أن "إسرائيل ملتزمة تاريخيًا وأخلاقيًا بأمن ورفاه الدروز في المنطقة"، على حد قوله.

وأكد كاتس أن الحكومة الإسرائيلية تنظر بجدية إلى التطورات في سوريا، لا سيما تلك التي قد تمس بأمن واستقرار الطائفة الدرزية، معتبرًا أن "الدروز جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع الإسرائيلي، وستواصل الدولة الوقوف إلى جانبهم في كل مكان"، وفق تعبيره.