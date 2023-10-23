الجزائر.. أحكام بإعدام 38 من المتورطين بقتل جمال بن إسماعيل

أصدر القضاء الجزائري اليوم الإثنين، أحكاما بالإعدام بحق 38 متهما بقضية مقتل المواطن جمال بن إسماعيل حرقا في صيف 2021، في حادثة هزت الرأي العام المحلي.

وقضت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر بإعدام 38 متهما بعد إدانتهم بتهمة "القتل عمدا مع سبق الإصرار والترصد، والتعذيب والتحريض ضد جمال بن إسماعيل، وإضرام النار في حقول مزروعة أدت إلى وفاة عدة أشخاص".

وأفاد بيان للنيابة العامة، نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن القرارات القضائية جاءت "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية".

وواجه المدانون تهما أخرى تتمثل "بتأسيس والانضمام لجماعة أو منظمة تستهدف ارتكاب أعمال تخريبية والتعدي بالعنف على رجال القوة العمومية (الشرطة) ونشر خطاب التمييز والكراهية".