قلق أممي من زيادة حادة في خطاب الكراهية الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

عبّرت لجنة في الأمم المتحدة مختصة بالعنصرية، اليوم الجمعة، عن قلقها إزاء "زيادة حادة في خطاب الكراهية العنصري ونزع صفة الإنسانية" الموجه من الإسرائيليين، بمن في ذلك مسؤولون كبار، إلى الفلسطينيين.

وقالت اللجنة، ومقرها في جنيف، إنها "قلقة بشدة" إزاء التعليقات في الآونة الأخيرة، بما في ذلك التعليقات التي أدلى بها مسؤولون وسياسيون وشخصيات عامة إسرائيليون كبار.

ودعت اللجنة الأممية إسرائيل إلى التنديد بخطاب الكراهية والتحقيق في مثل هذه السلوكيات ومعاقبة مرتكبيها.

وأشارت اللجنة بالتحديد إلى تعليقات أدلى بها وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، يوم التاسع من الشهر الحالي، وصف فيها الفلسطينيين بأنهم "حيوانات بشرية".

وقالت إن هذه اللغة "قد تحرض على أفعال الإبادة العرقية". وأثارت تعليقات جالانت بالفعل تنديدات من فلسطينيين وآخرين.

وكررت اللجنة أيضا توصية سابقة للسلطات الفلسطينية بمكافحة خطاب الكراهية والتحريض على العنف.