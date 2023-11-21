عائلات الرهائن الإسرائيليين تشتبك مع السياسيين اليمينيين بسبب عقوبة الإعدام

اشتبكت عائلات الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس مع السياسيين اليمينيين المتشددين الذين يطالبون بفرض عقوبة الإعدام على مسلحي حماس المعتقلين لدى إسرائيل، حيث تقول عائلات المختطفين إن مجرد الحديث عن عقوبة الإعدام سيعرض حياة أبنائها وأقاربها للخطر، وفق صحيفة "الغارديان".

واعتبرت الصحيفة البريطانية في تقرير لها أن هذا الخلاف يعد مؤشرًا على عمق الانقسام في إسرائيل حول كيفية التعاطي مع أزمة الرهائن.

ولفتت إلى أن ذلك يتزامن مع تداول تقارير إعلامية تتحدث عن اقتراب إسرائيل وحماس من التوصل إلى اتفاق يتم بموجبه إطلاق سراح عدد كبير من الرهائن مقابل وقف إطلاق نار محدود، والإفراج عن معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وقالت "الغارديان" إن المسؤولين الإسرائيليين بعثوا برسائل مختلطة، فقد نفوا أكثر من مرة أقوال مسؤولين أمريكيين كبار، وتصريح رئيس وزراء قطر، بقرب التوصل إلى اتفاق بخصوص أزمة الرهائن، لكنهم في الوقت ذاته ألمحوا إلى إحراز بعض التقدم.

ونقلت عن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، قولها إن أحد أقارب المختطفين ناشد وزير الأمن الداخلي، إيتمار بن غفير، قائلًا: "أتوسل إليكم ألا تستغلوا معاناتنا الآن.. عندما تكون حياة أحبائنا على المحك، وعندما يكون السيف مسلطًا على أعناقهم".

ووفق الصحيفة، أخبرت شقيقة أحد الرهائن، خلال جلسة برلمانية، بن غفير وزملاءه في الحزب اليميني المتطرف، بأن "اقتراح فرض عقوبات محتملة بالإعدام على المسلحين المدانين من حماس، هو بمثابة اتباع ذات الألاعيب والحيل التي تنتهجها الحركة الإرهابية، وهذا الأمر قد ينجم عنه في النهاية مشاهدة عائلات الرهائن، صور أبنائها وهم قتلى وصرعى، وحينها إسرائيل ستكون الملامة وليس حماس"، حسب تعبيرها.