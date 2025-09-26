الجيش السوري يحبط تهريب شحنة مخدرات على الحدود مع لبنان

أعلنت وزارة الدفاع السورية أنّ قوات الجيش أحبطت محاولة تهريب شحنة مخدرات قرب بلدة الدبوسية بريف حمص الغربي على الحدود مع لبنان، بعد اشتباك مع مجموعة من المهربين.

وذكرت إدارة الإعلام في وزارة الدفاع السورية، اليوم الجمعة، أنّ وحدات الجيش رصدت مجموعة مهربين في محيط الدبوسية وأحبطت عملية التهريب، مؤكدة أنّه لم تسجل أي إصابات في صفوف القوات خلال الاشتباك، بحسب "تلفزيون سوريا".

وأكدت وزارة الدفاع أنّ الجيش يواصل ملاحقة المهربين في المنطقة الحدودية، مشددة على استمرار العمليات الأمنية لضبط محاولات التهريب، ومنع تسلل العصابات عبر الحدود اللبنانية.

ويوم الإثنين الماضي، تمكن فرع المخدرات في محافظة درعا، من إحباط تهريب نحو مليون حبة من المواد المخدرة كانت معدة للتهريب خارج البلاد عبر معبر نصيب الحدودي مع الأردن.

وذكرت الداخلية السورية أن فرع مكافحة المخدرات في درعا، نفذ عملية أمنية أسفرت عن ضبط نحو مليون حبة "كبتاغون" كانت مخبأة داخل شحنة مشروبات غازية.

وأكدت إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية استمرار جهودها في اجتثاث هذه الآفة الخطيرة، مشددة على أن أراضي الجمهورية العربية السورية لن تكون ممراً لتهريب المخدرات إلى دول الجوار.