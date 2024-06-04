بعضهم رجال أمن.. اعتقال عدد من مهاجمي مطاعم أمريكية في العراق

وأضاف البيان: "بعد جمع المعلومات الدقيقة تم التوصل إلى أسماء المنفذين ومحلات عملهم وسكناهم، إذ تم عرض الموضوع أمام أنظار قاضي التحقيق الذي أصدر أمر القبض بحق المنفذين".

وقُبض على عدد من المتهمين الذين اعترفوا خلال التحقيق بقيامهم بالاشتراك مع مجموعة من المتهمين الهاربين بأعمال التخريب.

وصدرت مذكرات قبض قضائية بحق متهمين آخرين، وسيتم متابعة باقي المطلوبين من قبل أجهزة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى، بحسب البيان الرسمي.

وكشف البيان أن بعض المتورطين في تلك الهجمات ينتمون إلى أحد الأجهزة الأمنية، وأن قيامهم بالأعمال كان بحجة الإضرار بالمصالح الأمريكية.

شهدت العاصمة ليلة أمس، اضطرابات أمنية بعد أن عادت مجاميع تتشح بالسواد ويغطي أعضاؤها وجوههم للهجوم على عدد من المطاعم في منطقة شارع فلسطين، شرقي العاصمة، ما اضطر القوات الأمنية التي تحمي المنطقة إلى إطلاق النار لتفريق المتجمهرين وعدم الاقتراب من تلك المطاعم.