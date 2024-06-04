بعضهم رجال أمن.. اعتقال عدد من مهاجمي مطاعم أمريكية في العراق
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، اعتقال عدد من منفذي الهجوم على سلسلة مطاعم "KFC" وعدد من الماركات التجارية الأمريكية في بغداد، مؤكدة أن بعضهم ينتمون لأجهزة أمنية.
وأوضحت الداخلية في بيان صحفي: "خلال الأيام الماضية حصلت حوادث تخريب ورمي عبوات محلية الصنع في بغداد طالت كلًا من (مطعم KFC ومطعم "جلي هاوس ليز" ومطعم "كامبردج" ضمن منطقة شارع فلسطين ومطعم KFC وشركة كتربلر في منطقة الكرادة بالجادرية، من قبل أشخاص يستقلون سبع مركبات ودراجة نارية.
وأضاف البيان: "بعد جمع المعلومات الدقيقة تم التوصل إلى أسماء المنفذين ومحلات عملهم وسكناهم، إذ تم عرض الموضوع أمام أنظار قاضي التحقيق الذي أصدر أمر القبض بحق المنفذين".
وقُبض على عدد من المتهمين الذين اعترفوا خلال التحقيق بقيامهم بالاشتراك مع مجموعة من المتهمين الهاربين بأعمال التخريب.
وصدرت مذكرات قبض قضائية بحق متهمين آخرين، وسيتم متابعة باقي المطلوبين من قبل أجهزة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى، بحسب البيان الرسمي.
وكشف البيان أن بعض المتورطين في تلك الهجمات ينتمون إلى أحد الأجهزة الأمنية، وأن قيامهم بالأعمال كان بحجة الإضرار بالمصالح الأمريكية.
شهدت العاصمة ليلة أمس، اضطرابات أمنية بعد أن عادت مجاميع تتشح بالسواد ويغطي أعضاؤها وجوههم للهجوم على عدد من المطاعم في منطقة شارع فلسطين، شرقي العاصمة، ما اضطر القوات الأمنية التي تحمي المنطقة إلى إطلاق النار لتفريق المتجمهرين وعدم الاقتراب من تلك المطاعم.