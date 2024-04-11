مؤرخ أمريكي: ما يجري في غزة ناتج عن اقتحام الإمبريالية للشرق الأوسط

نكبة جديدة

ولفت الكاتب إلى حديث بعضهم الذي اعتبر أن ما حدث كان بمثابة "11 سبتمبر" في إسرائيل، ونكبة جديدة، وإبادة جماعية غير مسبوقة بالنسبة للفلسطينيين، مؤكدًا أن حجم الأحداث واللقطات المباشرة للفظائع والدمار الذي لا يمكن تحمله لم يسبق لها مثيل.

وقال "إننا نعيش في مرحلة جديدة، حيث ماتت عملية أوسلو المقيتة ودُفنت، وحيث تشتد حدة الاحتلال والاستعمار والعنف، وحيث يُداس القانون الدولي، وتتحرك الصفائح التكتونية الثابتة ببطء".

وأردف: "إن الفظائع التي نشهدها لا يمكن فهمها حقًا، إلا باعتبارها مرحلة كارثية جديدة من حرب مستمرة منذ عدة أجيال".

وكشف أنه بصدد طرح كتاب جديد باسم "حرب المئة عام على فلسطين" مشيرًا إلى أن الأحداث التي وقعت في فلسطين منذ عام 1917 نتجت عن حرب متعددة المراحل، شنتها القوى العظمى الراعية للحركة الصهيونية على السكان الفلسطينيين الأصليين، وهي حركة كانت استعمارية استيطانية في الوقت نفسه، بالإضافة إلى الحركة القومية التي تهدف إلى استبدال الشعب الفلسطيني في وطن أجداده، وتحالفت هذه القوى فيما بعد مع الدولة القومية الإسرائيلية التي انبثقت عن تلك الحركة.

وشدد الخالدي على أن الفلسطينيين قاوموا بشدة اغتصاب بلادهم طوال هذه الحرب الطويلة؛ ما يفسر الإطار التاريخي والوحشية التي شهدناها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

الإمبريالية

ورأى الكاتب أن "ما نشهده ليس مجرد صراع قديم بين العرب واليهود، مستمر منذ زمن سحيق، وليس مجرد صراع بين شعبين، إنما هو نتاج حديث لاقتحام الإمبريالية الشرق الأوسط، وصعود قوميات الدولة القومية الحديثة، العربية واليهودية منها على حد سواء".

وتابع: " إن الصراع نتاج الأساليب الاستعمارية الاستيطانية الأوروبية العنيفة، التي استخدمتها الصهيونية، لتحويل فلسطين إلى أرض إسرائيل، على حد تعبير أحد القادة الصهيونيين الأوائل، زئيف جابوتنسكي؛ وهو نتاج المقاومة الفلسطينية لهذه الأساليب".

وأوضح الكاتب، أن "هذه الحرب لم تكن قط حربًا عادلة بين الصهيونية وإسرائيل من جهة، والفلسطينيين من جهة أخرى، وكانت مدعومة في بعض الأحيان من قبل جهات فاعلة عربية وغيرها".

وأردف: " لقد انطوت هذه الحرب دائمًا على تدخل هائل من جانب القوى العظمى إلى جانب الحركة الصهيونية وإسرائيل: بريطانيا حتى الحرب العالمية الثانية، والولايات المتحدة وغيرها منذ ذلك الحين".

وشدد على أن هذه القوى العظمى لم تكن قط وسيطًا محايدًا أو نزيهًا في الصراع، لكنها كانت دائمًا مشاركًا نشطًا في هذه الحرب دعمًا لإسرائيل، مثلما لم يكن هناك أي تكافؤ بين الجانبين، بل بدلًا من ذلك اختلال كبير في التوازن لصالح الصهيونية وإسرائيل.

ورأى الكاتب أن ذلك تأكد بشكل صارخ من خلال الأحداث التي تلت 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع وجود اختلال واضح بتوازن القوى في المستويات غير المتناسبة من الموت والدمار والتشريد، حيث تبلغ نسبة القتلى الفلسطينيين إلى الإسرائيليين الذين قتلوا حتى الآن حوالي 25 إلى 1.

وتابع الخالدي: "وفي حين أن تصرفات حماس وإسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قد تبدو وكأنها تمثل تغييرًا أو خروجًا، إلا أنها تتسق مع عقود من التطهير العرقي الإسرائيلي والاحتلال العسكري وسرقة الأراضي الفلسطينية، ومع أعوام من الحصار والحرمان لقطاع غزة، ومع عنف في كثير من الأحيان".

تأثير مؤلم

وشدد على أنه مهما كانت الطريقة التي ستنتهي بها هذه الحلقة من الحرب الطويلة على فلسطين، فمن الواضح أنها خلفت تأثيرًا مؤلمًا عميقًا على كل من الفلسطينيين والإسرائيليين، بسبب العدد الاستثنائي للقتلى والجرحى والمفقودين والأسرى والمعتقلين؛ والدمار غير المسبوق للمنازل والبنية التحتية في قطاع غزة؛ والعدد الكبير من الأسر المتضررة، خاصة بين الفلسطينيين؛ والأثر النفسي الشديد لهذه الأحداث.

كما شدد على أن هذا التدفق الذي لا ينتهي من صور الدمار الذي لحق في غزة، والخسائر الهائلة في الأرواح، وعشرات العائلات التي تم القضاء عليها بالكامل بسبب استهداف الذكاء الاصطناعي الإسرائيلي، والمجاعة والمرض الناجمين عن القيود الإسرائيلية الخانقة على عبور المياه والغذاء والدواء والوقود والكهرباء إلى القطاع، والانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي؛ ما أصاب الفلسطينيين في كل مكان بالصدمة.

وأشار الخالدي إلى أن المعاناة التي تفرضها إسرائيل على غزة أدت إلى مزيد من تقليص شرعيتها الضعيفة بالفعل على المستوى العالمي، وبعيدًا عن احتمال تصعيد كبير للحرب إلى أجزاء أخرى من الشرق الأوسط، فإن الهزات الارتدادية قد يكون لها تداعيات طويلة المدى على السياسة الداخلية لإسرائيل والفلسطينيين والدول العربية والإقليمية، وكذلك على مستقبل إسرائيل في المنطقة، وربما حتى نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ورأى الكاتب أن هناك أدلة كثيرة على أن الحكومة الإسرائيلية كانت ترغب في الأصل في استغلال الفرصة التي أتاحتها الحرب لتنفيذ المزيد من التطهير العرقي بحق الفلسطينيين، سواء عن طريق طردهم إلى مصر أو الأردن.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة حاولت بشكل مخز إقناع البلدين بذلك، وهو ما رفضت كل من مصر والأردن القيام به بشكل قاطع، فيما لايزال الفصيل الاستيطاني القوي داخل الحكومة الإسرائيلية يؤيد ذلك، وربما يأمل في إعادة توطين قطاع غزة.