تقرير عبري: ارتفاع شعبية "حماس" رغم التزامها الحياد بعملية "السهم الواقي"

أشار تقرير عبري، إلى أن قيادة حركة "حماس" راضية عن التطورات الأخيرة في قطاع غزة والضفة الغربية، بعد تعرض خصمها السياسي حركة "الجهاد الإسلامي"، لضربة قاسية من إسرائيل في عملية "السهم الواقي".

وقال إنه على الرغم من عدم مشاركة الجناح العسكري لحركة حماس في القتال ضد إسرائيل، إلا أن موقفها لم يتضرر في الشارع الفلسطيني.

وبحسب تقرير لموقع "نيوز1" العبري، يتجلى ذلك من خلال نتائج انتخابات المجالس الطلابية في جامعات الضفة الغربية، حيث تفوقت شعبية حماس على شعبية حركة فتح التي تشكل العمود الفقري للسلطة الفلسطينية.

وفي الأسبوعين الماضيين، فازت حركة حماس في انتخابات مجلس الطلاب في جامعة النجاح في نابلس، وجامعة بير زيت في رام الله، ما شكل ضربة قوية للسلطة الفلسطينية وخطتها السياسية للتفاوض مع إسرائيل، على الرغم من الاعتقالات التي قامت بها أجهزة الأمن الفلسطينية بين أنصار حماس. حيث يشير انتصارها إلى دعم الجيل الفلسطيني الشاب لفكر "المقاومة" لإسرائيل من خلال الكفاح المسلح، بحسب التقرير.