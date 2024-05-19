بحملة "هجومية".. زعيمة "العمال" الجزائري تترشح للانتخابات الرئاسية

أعلنت زعيمة "حزب العمال" الجزائري، لويزة حنون، السبت، ترشحها للانتخابات الرئاسية المقررة في 7 أيلول/سبتمبر، ما يعد أول سابقة لترشح امرأة للرئاسة في العالم العربي، متوعدة بـ"الهجوم" عوضا عن "الدفاع" في حملتها الانتخابية.

وعقب اجتماع عقده يوما الجمعة والسبت، منح الحزب ترشيحه لحنون التي سبق لها أن ترشّحت لخوض الانتخابات الرئاسيّة في الأعوام 2004 و2009 و2014، بحسب ما نقلت "فرانس برس" عن التلفزيون الوطني الجزائري.

وقالت حنون إن هذه المشاركة تُمثّل "انتصارا للديموقراطية"، مشيرة إلى أن حملتها الانتخابية لن تكون "دفاعية" بل "هجومية".

وخلال اجتماع اللجنة المركزية للحزب في الدورة العادية للمجلس الوطني، أشارت حنون إلى أن مشاركتها "شرف عظيم ولكنه عبء جد ثقيل ومسؤولية كبرى بالنظر للرهانات المطروحة، وهذه المشاركة تختلف عن سابقتها كون الانتخابات المقبلة تكتسي طابعا غير عادي بالنظر للسياق العالمي والقاري والإقليمي الجد خطير".