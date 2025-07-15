مصرف لبنان المركزي يمنع المؤسسات المالية من التعامل مع مؤسسة تابعة لحزب الله

logo
العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف آليات عسكرية في السويداء السورية

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف آليات عسكرية في السويداء السورية
دخان إثر غارات إسرائيلية على السويداء الاثنينالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
15 يوليو 2025، 11:19 ص

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أنه بدأ بمهاجمة آليات عسكرية تابعة للقوات السورية في منطقة السويداء، وذلك بناءً على توجيهات من المستوى السياسي في تل أبيب.

وأوضح بيان صادر عن الجيش، أن الخطوة جاءت عقب رصد قوافل عسكرية منذ يوم أمس، تضمنت ناقلات جند مدرعة ودبابات وقاذفات صاروخية، كانت تتحرك باتجاه منطقة السويداء، حيث نفذ الجيش سلسلة ضربات استهدفت تلك الآليات، بالإضافة إلى قصف طرق إمداد لعرقلة وصولها إلى مواقعها المفترضة.

وأكد البيان أن الجيش الإسرائيلي يواصل متابعة الموقف عن كثب، مشددًا على أنه في حالة تأهب تام تحسبًا لأي تطورات ميدانية، واستعدادًا للتعامل مع "مختلف السيناريوهات".

أخبار ذات علاقة

نتنياهو يأمر الجيش بضرب القوات السورية في السويداء "فورا" (فيديو)

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC