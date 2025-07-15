الجيش الإسرائيلي يعلن قصف آليات عسكرية في السويداء السورية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أنه بدأ بمهاجمة آليات عسكرية تابعة للقوات السورية في منطقة السويداء، وذلك بناءً على توجيهات من المستوى السياسي في تل أبيب.

وأوضح بيان صادر عن الجيش، أن الخطوة جاءت عقب رصد قوافل عسكرية منذ يوم أمس، تضمنت ناقلات جند مدرعة ودبابات وقاذفات صاروخية، كانت تتحرك باتجاه منطقة السويداء، حيث نفذ الجيش سلسلة ضربات استهدفت تلك الآليات، بالإضافة إلى قصف طرق إمداد لعرقلة وصولها إلى مواقعها المفترضة.

وأكد البيان أن الجيش الإسرائيلي يواصل متابعة الموقف عن كثب، مشددًا على أنه في حالة تأهب تام تحسبًا لأي تطورات ميدانية، واستعدادًا للتعامل مع "مختلف السيناريوهات".