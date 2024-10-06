ميت أم حي؟.. رسائل إيرانية متضاربة حول مصير قاآني

أفاد مسؤولان إيرانيان مساء اليوم، وكالة رويترز، بفقدان الاتصال بقائد فيلق القدس، إسماعيل قاآني، الذي كان في لبنان بعد اغتيال زعيم حزب الله، حسن نصر الله، في أعقاب الغارات الإسرائيلية على بيروت الأسبوع الماضي.

هذا التصريح يتعارض مع تأكيدات عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، عباس غلرو، الذي أعلن اليوم الأحد أن قاآني "بصحة جيدة" داعيًا إلى تجاهل الشائعات.

كما أكدت القناة الثالثة الإيرانية أن قاآني لم يغادر طهران وأنه بخير، ما يتوافق مع تصريح سابق من مصدر في فيلق القدس ينفي إصابة أو مقتل قاآني في الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.

ورغم ظهور قاآني بعد مقتل نصر الله في مكتب ممثل حزب الله بطهران، أثار غيابه عن خطبة المرشد الأعلى علي خامنئي الأخيرة تساؤلات، وسط تكهنات حول استهداف قادة عسكريين إيرانيين في ظل التوترات مع إسرائيل.