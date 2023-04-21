البرهان يتلقى اتصالات من مسؤولين أمريكيين وعرب ضمن مساعي هدنة العيد

قال بيان للجيش السوداني إن قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان تلقى مكالمات هاتفية، اليوم الخميس، من وزراء خارجية الولايات المتحدة والسعودية وقطر، ومن الرئيس التركي، ورئيس المخابرات المصرية.

وتأتي المكالمات وسط جهود لحمل كل من الجيش وقوات الدعم السريع على الموافقة على وقف إطلاق نار لمدة ثلاثة أيام خلال عيد الفطر الذي يبدأ غدا الجمعة.

وأكد الجميع، بما في ذلك دعوات من الأمين العام للأمم المتحدة وزعيمي جنوب أفريقيا وإثيوبيا، على ضرورة وقف العنف واللجوء إلى الحوار.