تحسباً لأي تصعيد.. أمريكا تحرك قواتها قرب لبنان وإسرائيل
تحرك الولايات المتحدة قواتها العسكرية بالقرب من لبنان وإسرائيل بالتزامن مع مخاوف من التصعيد، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن إن"، عن مصادر أمريكية مسؤولة.
وبحسب الشبكة قالت المصادر، إن "الولايات المتحدة تحرك قواتها بالقرب من لبنان وإسرائيل، بما في ذلك القوات القادرة على تنفيذ عملية إجلاء للمواطنين الأمريكيين وسط مخاوف من تصاعد الهجمات عبر الحدود".
وقالت القوات البحرية الأمريكية إن السفينة "واسب" ومجموعتها البرمائية، والتي تضم وحدة استطلاع قادرة على تنفيذ عمليات خاصة، وإحدى المهام الأساسية لها تنفيذ عملية إخلاء، انتقلت إلى البحر الأبيض المتوسط الأربعاء.
وذكر مصدر مسؤول أن عملية نشر السفن كانت جزءًا من "جهد مخطط له منذ فترة طويلة".
فيما نقلت الشبكة، عن مصدر مسؤول آخر قوله إن "المخاوف من التصعيد بين إسرائيل وحزب الله دفعت الولايات المتحدة إلى نقل السفن العسكرية إلى شرق البحر الأبيض المتوسط".
ويتبادل حزب الله القصف، يوميًا، مع الجيش الإسرائيلي عبر الحدود، مع تسجيل المزيد من التصعيد في الآونة الأخيرة على وقع تزايد التهديدات بين الجانبين.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الأربعاء، في ختام زيارة استمرّت عدّة أيام إلى واشنطن، إنّ "حزب الله يدرك جيّدًا أنّنا قادرون على إلحاق أضرار جسيمة في لبنان إذا اندلعت حرب".
وأضاف: "لدينا الإمكانية لإعادة لبنان إلى العصر الحجري، لكننا لا نريد القيام بذلك"، مؤكدًا أنّ الحكومة الإسرائيلية "تستعدّ لكلّ السيناريوهات".
في الأثناء، دعت كندا وألمانيا رعاياهما، الأربعاء، إلى مغادرة لبنان.