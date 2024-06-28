تحسباً لأي تصعيد.. أمريكا تحرك قواتها قرب لبنان وإسرائيل

تحرك الولايات المتحدة قواتها العسكرية بالقرب من لبنان وإسرائيل بالتزامن مع مخاوف من التصعيد، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن إن"، عن مصادر أمريكية مسؤولة.

وبحسب الشبكة قالت المصادر، إن "الولايات المتحدة تحرك قواتها بالقرب من لبنان وإسرائيل، بما في ذلك القوات القادرة على تنفيذ عملية إجلاء للمواطنين الأمريكيين وسط مخاوف من تصاعد الهجمات عبر الحدود".

وقالت القوات البحرية الأمريكية إن السفينة "واسب" ومجموعتها البرمائية، والتي تضم وحدة استطلاع قادرة على تنفيذ عمليات خاصة، وإحدى المهام الأساسية لها تنفيذ عملية إخلاء، انتقلت إلى البحر الأبيض المتوسط ​الأربعاء.

وذكر مصدر مسؤول أن عملية نشر السفن كانت جزءًا من "جهد مخطط له منذ فترة طويلة".

فيما نقلت الشبكة، عن مصدر مسؤول آخر قوله إن "المخاوف من التصعيد بين إسرائيل وحزب الله دفعت الولايات المتحدة إلى نقل السفن العسكرية إلى شرق البحر الأبيض المتوسط".