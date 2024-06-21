مخاوف من فشل "القبة الحديدية" أمام صواريخ "حزب الله"

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، ليلة أمس الخميس، أن لدى الولايات المتحدة الأمريكية وتل أبيب المخاوف الحقيقية من عدم جدوى نظام "القبة الحديدية" الدفاعي خلال حرب محتملة مع ميليشيا "حزب الله" اللبنانية.

وكشفت أن مسؤولين أمريكيين أبلغوا نظراءهم في تل أبيب خشيتهم من فشل قسم كبير من بطاريات "القبة الحديدية"، في التصدي للصواريخ التي ستطلقها ميليشيا حزب الله في الحرب المحتملة.

ونقلت القناة العبرية عن المسؤولين الإسرائيليين الذين تحاوروا مع الجانب الأمريكي بشأن فعالية هذا النظام الدفاعي، المختص باعتراض المقذوفات قصيرة المدى، قولهم إنهم على يقين بأن "القبة الحديدية" عرضة للهجمات ويمكن إصاباتها.

وأضافت القناة أن المسؤولين الإسرائيليين أخبروا الجانب الأمريكي أن تل أبيب دُهشت بعد أن رأت دقة هجمات ميليشيا حزب الله حتى الآن، وأن المخاوف الأساسية تتعلق باحتمال استخدام الميليشيا اللبنانية لعدد كبير من الصواريخ والمقذوفات الدقيقة والموجهة في هجماتها.