مخاوف من فشل "القبة الحديدية" أمام صواريخ "حزب الله"
أفادت هيئة البث الإسرائيلية، ليلة أمس الخميس، أن لدى الولايات المتحدة الأمريكية وتل أبيب المخاوف الحقيقية من عدم جدوى نظام "القبة الحديدية" الدفاعي خلال حرب محتملة مع ميليشيا "حزب الله" اللبنانية.
وكشفت أن مسؤولين أمريكيين أبلغوا نظراءهم في تل أبيب خشيتهم من فشل قسم كبير من بطاريات "القبة الحديدية"، في التصدي للصواريخ التي ستطلقها ميليشيا حزب الله في الحرب المحتملة.
ونقلت القناة العبرية عن المسؤولين الإسرائيليين الذين تحاوروا مع الجانب الأمريكي بشأن فعالية هذا النظام الدفاعي، المختص باعتراض المقذوفات قصيرة المدى، قولهم إنهم على يقين بأن "القبة الحديدية" عرضة للهجمات ويمكن إصاباتها.
وأضافت القناة أن المسؤولين الإسرائيليين أخبروا الجانب الأمريكي أن تل أبيب دُهشت بعد أن رأت دقة هجمات ميليشيا حزب الله حتى الآن، وأن المخاوف الأساسية تتعلق باحتمال استخدام الميليشيا اللبنانية لعدد كبير من الصواريخ والمقذوفات الدقيقة والموجهة في هجماتها.
ولفتت هيئة البث الإسرائيلية إلى توجه من الولايات المتحدة الأمريكية لتزويد إسرائيل بنظم دفاع جوي وبطاريات دفاعية إضافية؛ للتغلب على تلك المخاوف، ولكنها لم تحدد ما إذا كان المقصود هو المزيد من بطاريات النظام ذاته أم نظم دفاعية أخرى.
ومنذ أعوام، يدور الجدل بشأن فعالية نظام "القبة الحديدية" سواء من زاوية عدد العدائيات التي يمكنه التصدي لها بشكل متزامن، أم بشأن نوع الصواريخ التي يمكنه إسقاطها.
وكانت شركة "رايثيون" الأمريكية المتخصصة في الأنظمة الدفاعية، وقعت عقدًا العام 2020 مع شركة "رافائيل" الإسرائيلية للأنظمة الدفاعية المتقدمة، لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج نظام "القبة الحديدية" الإسرائيلي، داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
وقبل هذا التعاقد، كانت شركتا "رايثيون" و"رافائيل"، تعملان على تطوير صواريخ "تامير" الدفاعية التي تستخدم ضمن نظام "القبة الحديدية"، وتنتج أكثر من 50% من مكوناتها داخل الولايات المتحدة الأمريكية، قبل الإعلان عن تدشين مصنع لإنتاج النظام كاملًا.
ودخل نظام "القبة الحديدية" الخدمة الميدانية في إسرائيل للمرة الأولى العام 2011، وخضع لعمليات تحسين وتطوير عديدة، وأصبح قادرًا على اعتراض تهديدات متنوعة.
وأثبت النظام فاعليته حينما يتعلق الأمر بالتصدي لصواريخ ومقذوفات قصيرة المدى، ولكنه يحقق نسبة نجاح أقل خلال التصدي لوابل من الصواريخ.
وفي الرابع من الشهر الجاري، نشرت ميليشيا حزب الله مقطع فيديو أظهر نجاحها في إصابة بطارية "القبة الحديدية" في مربض الزاعورة في الجولان المحتل، الأمر الذي عزز المخاوف الإسرائيلية والأمريكية.