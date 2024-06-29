التقارب السوري التركي يُثير مخاوف "قسد"

يُثير التقارب السوري التركي، مخاوف قوات سوريا الديموقراطية "قسد"، التي تخشى خسارة مكاسبها بعد 10 سنوات من "الإدارة الذاتية"، التي من المقرر أن تشهد انتخابات في شهر آب/أغسطس المُقبل.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أخيرًا، "لا يوجد ما يعيق عودة العلاقات مع سوريا إلى سابق عهدها، وقد كانت قوية وأخذت شكلًا عائليًا أيضًا".

في حين قال الرئيس السوري بشار الأسد، أثناء لقائه مبعوث الرئيس الروسي ألكسندر لافرنتييف، إن سوريا منفتحة على "جميع المبادرات المرتبطة بالعلاقة مع تركيا والمستندة إلى سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها، ومحاربة كل أشكال الإرهاب وتنظيماته".