رئيس الوزراء الأردني: مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يحمي "العرش والجيش والشعب"

قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الثلاثاء، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يوفر حماية عامة لجميع الأردنيين، وللمثلث الذهبي "العرش والجيش والشعب"، ولمشروع الدولة التحديثي بمساراته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكد رئيس الوزراء الأردني خلال جلسة عقدها مجلس الأعيان، أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لا يحد مطلقًا من النقد البناء، والحماية التي يوفرها عامة للجميع، وليست لموظف السلطة العامة أو الموظف العام.

وأوضح رئيس الوزراء الأردني، أن هناك نحو 20 مادة في مشروع قانون الجرائم ‏الإلكترونية، تتضمن حماية البنى التحتية الأساسية من اختراقات "الهاكرز".

وأعاد مجلس الأعيان مشروع قانون الجرائم الإلكترونية إلى مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بعد إجراء تعديلات عليه خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وأعضاء الحكومة.

وتمثل الخلاف بين المجلسين على المواد 15 و16 و17 و33 من المشروع، ويتوقع أن يتم حسمه في جلسة سيعقدها مجلس النواب غدًا الأربعاء.

وتؤكد الحكومة الأردنية، أن القانون ضرورة في ظل التجاوزات الكبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.