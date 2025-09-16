"الموت أرحم مما نعيشه".. سكان غزة يروون تفاصيل يوم الرعب

وصف فلسطينيون في مدينة غزة مشاهد الذعر التي سادت المكان الثلاثاء، عندما شنت إسرائيل عملية برية جديدة، حيث أرسلت قواتها ودباباتها في حين قصفت المنطقة بغارات جوية كثيفة.

وامتلأت شوارع المدينة بالسكان الذين لم يجدوا مأوى، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن شهود عيان، فيما لجأ آخرون إلى المباني المليئة بدخان الغارات أو الحرائق الإسرائيلية القريبة.

وقالت نسرين جودة إنها كانت تأوي مع زوجها وأطفالها الأربعة في شقة بدت جدرانها المتشققة بشدة وكأنها تنهار من حولهم، وأضافت أنها كانت تخشى أن يموتوا جميعًا قريبًا.

"مع كل ضربة، تسقط قطع من الخرسانة على رؤوسنا، وأصرخ طوال الوقت"، قالت جودة، البالغة من العمر 40 عامًا.

أما منتصر بهجة، وهو مُعلّم سابق، فقال إنه كان يختبئ أيضًا من الهجوم الإسرائيلي في شقة قرب ساحل البحر الأبيض المتوسط، وأضاف أن قصفًا عنيفًا بدأ ليلًا، وأن الضربات كانت تهزّ الأرض تحت مبناه، متابعًا "كلنا مرعوبون. الموت أرحم مما نعيشه".

وبحلول يوم الثلاثاء، قال الجيش الإسرائيلي إن نحو نصف مليون شخص بقوا في مدينة غزة، بعد أن استجاب 350 ألف شخص لأوامر الإخلاء وفروا، ما أدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في المنطقة، حيث نزح معظم الناس عدة مرات وينتشر الجوع بعد ما يقرب من عامين من الحرب.

وقال مسؤولون صحيون في غزة إن سيارات الإسعاف وعمال الطوارئ لم يتمكنوا من الوصول إلى بعض الجرحى العالقين في الشوارع أو المحاصرين تحت الأنقاض بسبب الغارات الإسرائيلية.

مع بدء العملية البرية يوم الثلاثاء، طلب الجيش الإسرائيلي من كل من بقي في مدينة غزة المغادرة بأسرع وقت ممكن، لكن كثيرين قالوا إنهم ببساطة لا يستطيعون تحمل تكلفة ذلك.

وقال بهجة: "ليس لديّ مكان أذهب إليه في جنوب غزة، لا منزل، ولا خيمة، ولا سيارة أسافر بها. إنهم لا يقاتلون حماس، بل يقاتلوننا جميعًا نحن المدنيين".

وادّعت إسرائيل أنها تستهدف مدينة غزة لأنها واحدة من آخر المعاقل المتبقية لحركة حماس، الجماعة الفلسطينية المسلحة التي قادت الهجوم على إسرائيل عام 2023، والذي أدى إلى اندلاع الحرب في غزة.

وأكدت جودة أن عائلتها لا تستطيع تحمل تكاليف المواصلات خارج المدينة، والتي وصلت تكلفتها إلى حوالي ألف دولار أمريكي أو أكثر في الأيام الأخيرة، وأضافت أنهم لا يستطيعون المغادرة سيرًا على الأقدام، لأن زوجها يعاني من داء السكري وارتفاع ضغط الدم.

كما أشارت إلى أن أحد أبنائها أصيب أيضًا في أثناء محاولته الحصول على الدقيق من مركز توزيع المساعدات، مضيفة أنها شعرت وكأن عائلتها ومدينتها وصلتا إلى نهاية المطاف.

حتى لو نجت عائلتها من الهجوم، قالت إنها قلقة بشأن كيفية إطعامهم. لم يتبقَّ في منزلها سوى أربعة أرطال من الدقيق وبعض المعلبات، وتخشى ألا تتاح لها فرصة الحصول على المزيد من المساعدات في وقت قريب.