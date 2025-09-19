قوات إسرائيلية تتوغل في ريف درعا وتعتقل راعي أغنام

توغلت دورية مؤلفة من 7 عربات تابعة للقوات الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، باتجاه قرية عابدين في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، جنوبي سوريا.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، وصلت الدورية إلى أطراف قرية كويا قبل أن تنسحب بعد وقت قصير، دون أي احتكاك يذكر.

وتعكس العملية استمرار حالة التوتر في المنطقة، حيث يعيش الأهالي حالة ترقب مستمرة أمام توغلات متكررة للقوات الإسرائيلية.

وخلال توغلها في المنطقة اعتقلت القوات الإسرائيلية أحد سكان درعا، وهو راعي أغنام، حين كان في محيط قرية كودنة في ريف القنيطرة، وفقا لمصادر محلية.

ويوم أمس الخميس، وثق المرصد السوري توغل 3 سيارات عسكرية تابعة للقوات الإسرائيلية من الجهة الواقعة بين "تل القبع" المعروف محلياً بـ"تل الـUN" و"تل أحمر" شمالي مدينة السلام بريف القنيطرة الشمالي، حيث انسحبت إحدى السيارات في حين بقيت سيارتان متمركزتين فوق التل.