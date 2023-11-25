قراءة في خطة حماس بعد وقف إطلاق النار المؤقت

يمنح وقف إطلاق النار المؤقت في غزة الوقت لحركة حماس من أجل التحضير لمرحلة جديدة تهدف بشكل أساسي إلى البقاء، ومن ثم عرقلة إسرائيل وخلق ضغوط دولية لإنهاء الحرب، وفق ما أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

وناقش تقرير الصحيفة خطة حماس لوقف إطلاق النار المؤقت مع إسرائيل، التي دخلت حيز التنفيذ صباح الجمعة ونصت على هدنة لمدة 4 أيام يتخللها تبادل للأسرى.

ونقلت الصحيفة عن أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، غسان الخطيب، قوله إن"إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين يُشكل أولوية أخرى لحماس لإظهار بعض الإنجازات التي تتماشى مع الكثير من التضحيات، والكثير من الخسائر، والكثير من الأضرار التي تم تقديمها في أسابيع الحرب الماضية".

في المقابل، فإن إسرائيل تُصر على أن وقف القتال لن يردع الجيش الإسرائيلي عن تدمير قدرة حماس على شن هجمات ضدها، وأنها ستستمر في حملتها البرية بعد الهدنة مباشرة. لكن، من المتوقع أن تواجه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أيضاً حركة متنامية لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن أولاً، وتحديداً مع عودة المجموعة الأولى من الأسرى إلى إسرائيل.