بغداد.. وقفة احتجاجية بعد مقتل المدونة العراقية طيبة العلي على يد والدها

شهدت العاصمة العراقية بغداد، يوم الأحد، وقفة احتجاجية نسوية للمطالبة بوقف "قتل" النساء وتشريع قانون لحمايتهنّ ضد العنف الأسري، بعد أيام من مقتل مدونة شابة على يد والدها جنوب العراق، ما أثار ضجة واسعة في البلاد.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن طيبة العلي، البالغة من العمر 22 عامًا، قُتلت على يد والدها، ليلة الـ31 من شهر كانون الثاني/يناير الماضي، في محافظة الديوانية جنوب العراق، رغم قيام الشرطة بمحاولات وساطة لحل "خلاف عائلي"، وتسليم والدها نفسه للشرطة بعد ارتكاب الجريمة.