بغداد.. وقفة احتجاجية بعد مقتل المدونة العراقية طيبة العلي على يد والدها
شهدت العاصمة العراقية بغداد، يوم الأحد، وقفة احتجاجية نسوية للمطالبة بوقف "قتل" النساء وتشريع قانون لحمايتهنّ ضد العنف الأسري، بعد أيام من مقتل مدونة شابة على يد والدها جنوب العراق، ما أثار ضجة واسعة في البلاد.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن طيبة العلي، البالغة من العمر 22 عامًا، قُتلت على يد والدها، ليلة الـ31 من شهر كانون الثاني/يناير الماضي، في محافظة الديوانية جنوب العراق، رغم قيام الشرطة بمحاولات وساطة لحل "خلاف عائلي"، وتسليم والدها نفسه للشرطة بعد ارتكاب الجريمة.
وبعد أن منعت القوات الأمنية، يوم الأحد، الناشطات من الاقتراب من مجلس القضاء الأعلى، تجمعت نحو 20 متظاهرة في الشارع المؤدي إلى المبنى، وفق مراسل "فرانس برس".
ورفعت ناشطات لافتات كُتب على بعضها: "أوقفوا العنف ضد النساء"، و"نطالب بمحاسبة قاتل طيبة".
وقالت الناشطة روز حميد، البالغة من العمر 22 عامًا: "جئنا، اليوم، لوقفة احتجاجية على مقتل طيبة ومقتل كل النساء سابقًا، من الضحية التالية؟ أنا الضحية المؤجلة، لأنه كلنا مشاريع قتل في هذا المجتمع".
وأضافت لـ"فرانس برس": "نطالب بقوانين تحمي النساء، مثلًا تشريع قانون (ضد) العنف الأسري".
وتبذل ناشطات ومحاميات عراقيات جهودًا حثيثة للدفاع عن حقوق المرأة في مجتمع ذكوري، ويتّهمن السلطات بتجاهل وجوب الحدّ من العنف الأسري، والزواج المبكر، والجرائم التي تُطلق عليها تسمية "جرائم شرف".
وقالت ناشطة مشاركة في الاحتجاج تُدعى لينا علي لـ"فرانس برس": "سنواصل التحرك، بسبب زيادة العنف الأسري، وحالات القتل".
والتقى وفد يمثل المحتجات، يضم الناشطة النسوية البارزة هناء إدوار أحد مسؤولي مجلس القضاء الأعلى، لتقديم مطالب الاحتجاج.
بدورها، دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق الحكومة في بيان إلى "سن قانون يجرم بوضوح العنف القائم على النوع الاجتماعي".
وذكر مصدر أمني في محافظة الديوانية لوكالة "فرانس برس"، مفضلًا عدم كشف اسمه، أن "الخلافات العائلية" بين طيبة العلي وعائلتها تعود إلى العام 2015، لافتًا إلى أن الأسرة كانت قد سافرت، العام 2017، إلى تركيا ورفضت الشابة العودة إلى العراق مع العائلة، وعاشت هناك منذ ذلك الحين.
ونشرت الضحية عبر حسابها على موقع "يوتيوب" مقاطع فيديو عن حياتها اليومية في تركيا يظهر فيها خطيبها أو تتحدث فيها عن عمليات تجميل أجرتها.
وتناقل أصدقاء طيبة ونشطاء، تسجيلات للشابة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مقاطع من حديثها مع والدها، الذي كان غاضبًا لأن ابنته تعيش بمفردها في تركيا، فيما تتهم الشابة شقيقها بـ"التحرش بها"، وتعذّر على "فرانس برس" التحقّق بشكل مستقل من صحة التسجيلات الصوتية.