"الأورومتوسطي": لـ"إرم نيوز": وثقنا جرائم إبادة ممنهجة لإسرائيل
أكد رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده، أن الجيش الإسرائيلي ارتكب الكثير من جرائم الإبادة الممنهجة في قطاع غزة خلال الحرب الواسعة على القطاع.
وقال عبده في تصريح لـ"إرم نيوز" إنهم "أحصوا أرقامًا لعدد الضحايا في غزة أكثر مما هو معلن في الإحصاءات الرسمية، خلال الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي".
وأضاف أن "جرائم الإبادة تلك أودت بحياة أكثر من 20 ألف فلسطيني، وأوقعت أكثر من 35 ألف جريح ما نسبته نحو 2.5% من تعداد السكان في القطاع، فضلاً عن الدمار الهائل بحق المنازل السكنية التي وصل عدد الوحدات المدمرة إلى أكثر من 60 ألفا".
ولفت إلى أن المركز رصد نزوح أكثر من 1.7 مليون فلسطيني سواء من شمال قطاع غزة إلى جنوبه أو من شرقه إلى مناطق الإيواء.
وعن دور المركز الحقوقي خلال الحرب أكد عبده، "نقوم يوميًا بالتوثيق وإرسال نماذج عن هذه الجرائم لأطراف دولية وأوروبية".
وأشار إلى أنهم وثقوا ارتكابًا ممنهجًا من الجيش الإسرائيلي لجريمة الإبادة عبر التجويع والقتل الجماعي المنظم والتهجير القسري، وهي جريمة حرب يعاقب عليها القانون.