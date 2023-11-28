"الأورومتوسطي": لـ"إرم نيوز": وثقنا جرائم إبادة ممنهجة لإسرائيل

أكد رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده، أن الجيش الإسرائيلي ارتكب الكثير من جرائم الإبادة الممنهجة في قطاع غزة خلال الحرب الواسعة على القطاع.

وقال عبده في تصريح لـ"إرم نيوز" إنهم "أحصوا أرقامًا لعدد الضحايا في غزة أكثر مما هو معلن في الإحصاءات الرسمية، خلال الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وأضاف أن "جرائم الإبادة تلك أودت بحياة أكثر من 20 ألف فلسطيني، وأوقعت أكثر من 35 ألف جريح ما نسبته نحو 2.5% من تعداد السكان في القطاع، فضلاً عن الدمار الهائل بحق المنازل السكنية التي وصل عدد الوحدات المدمرة إلى أكثر من 60 ألفا".