الحكومة السورية تتحرك قضائيا ضد وئام وهاب

حرّكت الحكومة السورية دعوى عامة ضد السياسي اللبناني الدرزي وئام وهاب، بعد اتهامه بـ"التحريض" على خلفية اشتباكات مدينة السويداء.

وبحسب وسائل إعلام سورية، حرّك المحامي العام في دمشق القاضي حسام خطاب، دعوى عامة بحق وهاب.

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وتتهم الدعوى "وهاب" بارتكاب جرائم "نشر أنباء كاذبة وغير صحيحة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة، وإثارة أعمال إرهابية، وتغيير في الدولة، والتحريض على الفتنة والمذابح (عبر التيك توك)".

وتستند الاتهامات، إلى المادة 28 من القانون رقم 20 للعام 2022 الخاص بـ"مكافحة الجرائم المعلوماتية"، إلى جانب المواد 293 و298 و374 من قانون العقوبات العام.

وتكرر هجوم وهاب على الإدارة السورية الجديدة، خلال الاشتباكات في مدينة السويداء.

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وقال وهاب في تغريدة سابقة عبر منصة "إكس": "إلى أهلنا في جبل الشيخ فليبدأ الهجوم باتجاه الشام، وليستهدف القصر الجمهوري حصراً".