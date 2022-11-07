العراق.. مقتل أمريكي وسط بغداد



قتل مسلحون مجهولون، مساء اليوم الاثنين، أمريكيا وسط العاصمة العراقية بغداد، في ظروف غامضة.

وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ"إرم نيوز"، إن "مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية فتحوا النار على مواطن عراقي يحمل الجنسية الأمريكية كان يستقل سيارة مدنية في شارع الصناعة بمنطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد".

وبينت المصادر أن "المسلحين فروا إلى جهة مجهولة، فيما لا تزال عملية الاغتيال غامضة"، مؤكدة أن "السلطات لا تزال لا تعرف أي شيء عن أسباب تجول المواطن الأمريكي في بغداد وهو يقود سيارة مدنية، أو أسباب مقتله".

وأشارت إلى أنه "تم التواصل مع السفارة الأمريكية لمعرفة تفاصيل أكثر عن الشخص المقتول".