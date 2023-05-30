تراجع وتيرة القتال في الخرطوم بعد تمديد الهدنة
قال سكان، إن الاشتباكات هدأت في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الثلاثاء، بعد اتفاق الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية على تمديد وقف إطلاق النار، لكن كان بالإمكان سماع دوي إطلاق النيران في بعض المناطق.
ووافق طرفا الصراع الذي اندلع في منتصف أبريل/ نيسان، على تمديد وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعًا، إلى خمسة أيام أخرى قبيل موعد انتهائه الذي كان مقررًا مساء أمس الإثنين.
ويهدف الاتفاق إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين.
وتوسطت السعودية والولايات المتحدة لإبرام الاتفاق وتراقبان تنفيذه.
وقال البلدان، إن طرفي الصراع انتهكا الاتفاق، لكنهما سمحا بوصول المساعدات إلى ما يقدر بنحو مليوني شخص.
وقالت هند صابر (53 عامًا) وهي من سكان الخرطوم "نتمنى أن تنجح هذه الهدنة حتى تقف الحرب قليلًا ونستطيع العودة لحياتنا الطبيعية، عندنا أمل في الهدنة ولا توجد لدينا خيارات أخرى".
وقبل ساعات من توقيع تمديد وقف إطلاق النار، تحدث سكان عن اندلاع قتال عنيف في مدن الخرطوم وأم درمان وبحري التي تشكل معًا ولاية الخرطوم ولا يفصلها عن بعضها البعض سوى ضفاف النيل المتقابلة.
وتسبب الصراع في نزوح ما يقرب من 1.4 مليون شخص من ديارهم، ومن بينهم ما يربو على 350 ألف شخص عبروا الحدود إلى بلدان مجاورة.
وتعرضت مناطق في العاصمة لأعمال نهب كبيرة، وتعاني من انقطاع متكرر للكهرباء والمياه.
وتوقفت معظم المستشفيات عن العمل.