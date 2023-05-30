تراجع وتيرة القتال في الخرطوم بعد تمديد الهدنة

وتوسطت السعودية والولايات المتحدة لإبرام الاتفاق وتراقبان تنفيذه.

وقال البلدان، إن طرفي الصراع انتهكا الاتفاق، لكنهما سمحا بوصول المساعدات إلى ما يقدر بنحو مليوني شخص.

وقالت هند صابر (53 عامًا) وهي من سكان الخرطوم "نتمنى أن تنجح هذه الهدنة حتى تقف الحرب قليلًا ونستطيع العودة لحياتنا الطبيعية، عندنا أمل في الهدنة ولا توجد لدينا خيارات أخرى".

وقبل ساعات من توقيع تمديد وقف إطلاق النار، تحدث سكان عن اندلاع قتال عنيف في مدن الخرطوم وأم درمان وبحري التي تشكل معًا ولاية الخرطوم ولا يفصلها عن بعضها البعض سوى ضفاف النيل المتقابلة.

وتسبب الصراع في نزوح ما يقرب من 1.4 مليون شخص من ديارهم، ومن بينهم ما يربو على 350 ألف شخص عبروا الحدود إلى بلدان مجاورة.

وتعرضت مناطق في العاصمة لأعمال نهب كبيرة، وتعاني من انقطاع متكرر للكهرباء والمياه.

وتوقفت معظم المستشفيات عن العمل.