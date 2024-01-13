وسط غياب القانون.. تجدد نقاش "الإجهاض السري" في المغرب
جدد البرلمان المغربي نقاش موضوع الإجهاض السري، وسط غياب تشريع لـ"تقنينه" في المملكة.
وردًا على سؤال نيابي، قال وزير الصحة المغربي، خالد آيت الطالب، إن هذا الموضوع "ذو حساسية كبيرة ويحظى بنقاش مجتمعي كبير منذ سنوات".
وأوضح وزير الصحة أن الاتفاقات التي جاءت بعد مشاورات موسعة خلصت إلى أن الأغلبية الساحقة تتجه إلى تجريم الإجهاض غير الشرعي، مع استثناء بعض الحالات من العقاب، لوجود مبررات قاهرة.
وأفادت تقديرات الجمعيات العاملة في هذا المجال بأنه يتم إجراء 600 - 800 عملية إجهاض سري يوميًا في المغرب، في حين تتحدث أرقام رسمية عن وجود 200 حالة إجهاض سري يوميًا داخل العيادات.
وفي ظل ارتفاع أعداد عمليات الإجهاض السري التي تُجرى يوميًا في المغرب، طالبت المحامية والحقوقية، مريم جمال الإدريسي، بضرورة رفع التجريم عن الإجهاض للحد من مجموعة مشاكل اجتماعية كثيرة في المغرب.
واعتبرت الإدريسي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أنه من الخطير جدًا تجريم الإجهاض السري؛ لأن ذلك يمنع ضحايا الاعتداءات الجنسية أو الاغتصاب، سواء كان فرديًا أو جماعيًا، من الإجهاض.
وقالت إن هناك الكثير من النساء ضحايا الاغتصاب، بينهن طفلات، لا يصلحن أن يكنّ أمهات، ولا يستطعن أن يجهضن، رغم أنهن ضحايا جرائم جنسية، علاوة على ضحايا أخريات.
وأوضحت الإدريسي أنه بهذا الوضع تكون الضحية المغتصبة في صراع مع القانون، الذي يحملها مسؤولية التربية والعناية بطفل، ويحملها مسؤولية الأمومة، رغم أنها لم تختر ما تحمله أحشاؤها.
وشددت الإدريسي على أن هذه الحالات، وغيرها كثير، تستوجب أخلاقيًا ومبدئيًا ضرورة إجراء إجهاض، حتى لا يكون هناك فيما بعد صراع مع القانون؛ لأنه لا يمكن لقانون معين أن يكون ظالمًا، وغير منصف، سواء للأم أو للطفل.
وينص الفصل 449 من القانون الجنائي على أن "من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى أو يظن أنها كذلك، برضاها أو بدونه، سواء كان ذلك بواسطة طعام أو شراب أو عقاقير أو تحايل أو عنف أو أية وسيلة أخرى، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.. وإذا نتج عن ذك موتُها فعقوبة السجن من عشر إلى عشرين سنة".