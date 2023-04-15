وزراء خارجية الإمارات والسعودية وأمريكا يدعون لوقف التصعيد في السودان

أجرى وزراء خارجية السعودية والإمارات والولايات المتحدة، مباحثات هاتفية تركز على الأحداث الدائرة في السودان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) بأن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكين، والإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد بحثوا خلاله الأوضاع الراهنة في السودان.

وأكد الوزراء "على أهمية وقف التصعيد العسكري، والعودة إلى الاتفاق الإطاري، بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه".