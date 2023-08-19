السودان.. اشتباكات في أم درمان ومخاوف من تمدد القتال إلى الجزيرة

اندلعت، اليوم السبت، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، قرب مقر سلاح المهندسين التابع للجيش بمدينة أم درمان، وفقا لشهود عيان.

وقال الشهود لـ "إرم نيوز" إن الاشتباكات اندلعت في منطقة "الفتيحاب" القريبة من سلاح المهندسين، واستخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والقصف المدفعي.

وأشاروا إلى أن السكان المدنيين أصبحوا محاصرين في منازلهم وسط انقطاع المياه والكهرباء منذ يومين.

وظلت منطقة "الفتيحاب" مسرحا للعمليات العسكرية الفترة الماضية، من خلال عمليات التمشيط التي ينفذها الجيش تارة، وقوات الدعم السريع تارة أخرى.

وتعد منطقة "الفتيحاب" مقر سلاح المهندسين التابع للجيش، من الناحية الجنوبية، وتصنف من مناطق "التماس" لوقوعها بين تمركزات الجيش وقوات الدعم السريع جنوب أم درمان.

ويعد "سلاح المهندسين" من المواقع الحصينة للجيش السوداني، حيث يدير منه العمليات العسكرية في مدينة أم درمان، ويقع بين مدخلي جسري "الفتيحاب والنيل الأبيض" من الجهة الغربية.

وظلت قوات الدعم السريع تهاجم "سلاح المهندسين" من حين لآخر، من مواقعها القريبة منه، مثل أحياء "المنصورة والمربعات والفتيحاب"، حيث نزح أغلب سكان هذه المناطق من منازلهم بعد أن أصبحت مسرحا للعمليات العسكرية.