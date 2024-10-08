طائرة عسكرية فرنسية لإجلاء 50 شخصًا من لبنان

خصصت فرنسا طائرة نقل عسكرية من طراز A400M لإجلاء نحو 50 شخصًا يرغبون في مغادرة لبنان؛ في ظل التصعيد بين إسرائيل وميليشيا حزب الله، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

ونقلت الوكالة عن مصادر معنية بالملف قولها، إن غالبية من يتم إجلاؤهم أشخاص من فئات ضعيفة، لم يتمكنوا من حجز تذاكر سفر على متن رحلات تجارية، بحسب تعبيرها.

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وتكفلت السلطات الفرنسية، الأسبوع الماضي، بحجز تذاكر على متن رحلات تجارية من بيروت لنقل مئات من رعاياها، بينهم المرضى أو المسنّون أو الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم.

ويُقدّر عدد الفرنسيين الموجودين في لبنان بنحو 24 ألف شخص، غالبيتهم من حاملي الجنسية المزدوجة.

وتبادل "حزب الله" اللبناني وإسرائيل القصف عبر الحدود منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد أن فتح الحزب المدعوم من إيران جبهة "إسناد" لغزة عقب اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في القطاع الفلسطيني.