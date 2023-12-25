المغرب يعلن صرف مساعدات اجتماعية مباشرة للمرة الأولى

أعلن المغرب، الإثنين، أن نحو مليون أسرة معوزة ستتلقى مساعدات شهرية مباشرة للمرة الأولى اعتبارا من الخميس، بموجب برنامج جديد منتظر منذ سنوات.

وقال رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال اجتماع لمجلس الوزراء، إن الأسر المستفيدة ستحصل على ما لا يقل عن 500 درهم (ما يزيد قليلا عن 45 يورو) شهريا "مهما كانت تركيبتها"، وفق ما جاء في بيان حكومي.

وسيتطلب تنفيذ البرنامج ميزانية قدرها 25 مليار درهم (حوالي 2,3 مليار يورو) لعام 2024، حسب ما أشار المتحدث باسم الحكومة مصطفى بايتاس نهاية تشرين الأول/أكتوبر.

وتشكل هذه المساعدات الأسرية الموجهة، جزءا من إصلاح اجتماعي واسع النطاق أعلنه الملك محمد السادس عام 2020.

كذلك، يتضمن المشروع تعميم التغطية الاجتماعية على جميع المغاربة، وقد بدأ تنفيذ الإجراء سنة 2021.

فبعدما كان في السابق حكرا على الموظفين الرسميين وفي القطاع الخاص، صار يستفيد من التأمين الصحي الإلزامي أكثر من 3,8 مليون عامل لحسابهم الخاص وأسرهم، بحسب وكالة الأنباء المحلية.