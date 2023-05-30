برلماني لبناني: دقت ساعة عودة السوريين لبلدهم
قال رئيس لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب اللبناني النائب جورج عدوان، إنه "دقت ساعة عودة السوريين إلى بلدهم، ونحن سنطبق سيادتنا وقوانيننا، وهذا يجب أن يكون واضحاً أمام الجميع".
وأشار خلال جلسة للجنة بحضور أعضائها، اليوم الإثنين، إلى أن اللجنة "تابعت ملف عودة النازحين السوريين في لبنان إلى بلدهم"، مؤكدًا أن "لبنان سيقوم بمصلحته فقط في هذا الملف".
وبين النائب عدوان، في تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام، أن "عودة السوريين شأن سيادي لبناني غير خاضع إطلاقا لرأي خارجي من أي جهة كان"، لافتًا إلى "أنه لا توجد أي اتفاقية تقول إن لبنان بلد لجوء".
وطالب حكومة بلاده "بتطبيق السيادة والقوانين اللبنانية على السوريين الموجودين في لبنان، وبأن تتعامل مع الدول والمفوضية من مبدأ السيادة".
وقال: "ليس علينا أن نستأذن حتى نحصل منهم على الداتا (البيانات)، فإما يسلموها إلى الجانب اللبناني وإما يتم التعاطي معهم كجهة لا تطبق القوانين والاتفاقات اللبنانية".
وفي سياق متصل، أوضح البرلماني عدوان أن اللجنة درست "مشروع قانون يتطرق إلى كل المتواجدين على الأراضي اللبنانية من غير اللبنانيين، حتى يصار إلى وضع الضوابط القانونية لوجودهم والحؤول دون حصولهم على الجنسية اللبنانية"، منوهًا إلى أن اللجنة ستشكل "لجنة فرعية ستستجمع كل المعطيات على أن تُطرح في جلسة الأسبوع المقبل".