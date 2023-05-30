برلماني لبناني: دقت ساعة عودة السوريين لبلدهم

قال رئيس لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب اللبناني النائب جورج عدوان، إنه "دقت ساعة عودة السوريين إلى بلدهم، ونحن سنطبق سيادتنا وقوانيننا، وهذا يجب أن يكون واضحاً أمام الجميع".

وأشار خلال جلسة للجنة بحضور أعضائها، اليوم الإثنين، إلى أن اللجنة "تابعت ملف عودة النازحين السوريين في لبنان إلى بلدهم"، مؤكدًا أن "لبنان سيقوم بمصلحته فقط في هذا الملف".