وزير فلسطيني لـ"إرم نيوز": الاتصالات والإنترنت ستتوقف الخميس في غزة

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني إسحق سدر، أن الخسائر التي تعرَّض لها قطاع الاتصالات والإنترنت نتيجة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة كبيرة جدًّا.

وقال سدر في حديث لـ"إرم نيوز": "فقدنا 30% من عناصر شبكات الاتصالات في قطاع الاتصالات والإنترنت".

وأضاف: "سنبدأ بحصر أضرار قطاع الاتصالات في حال وقف إطلاق النار، لكن تقديراتنا الأولية تؤكد أن الخسائر كبيرة جدًّا"، مشيرًا إلى أن خدمات الاتصالات والإنترنت مهددة بالتوقف بسبب نفاد الوقود من القطاع.

وأضاف سدر أن "كميات الوقود المخصصة لقطاع الاتصالات بغزة تكفي حتى يوم الخميس كحد أقصى، وبعد ذلك تتوقف الخدمات بشكل كامل".

وتابع: "طلبنا من جميع الأطراف التدخل من أجل إدخال الوقود لجميع القطاعات الحيوية لاسيما الصحية والاتصالات".

واستكمل: "توجهنا بخطابات رسمية للجهات الدولية للعمل على المساعدة في إعادة تدشين هذه الشبكات بعد توقف إطلاق النار وتوفر الإمكانية لذلك".