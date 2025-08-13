مصر: الحديث عن "إسرائيل الكبرى" يعكس توجهاَ رافضاً لخيار السلام

أدانت مصر ما أثير في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية حول ما يُسمى بـ"إسرائيل الكبرى"، مطالبة بإيضاحات حول ذلك، في إشارة إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحدث فيها عن حلم لإقامة إسرائيل الكبرى بضم سيناء والأردن والضفة.

وأوضحت وزارة الخارجية المصرية في بيان، مساء الأربعاء، أن هذا الطرح يعكس توجهًا رافضًا لخيار السلام، ويتعارض مع تطلعات الأطراف الإقليمية والدولية الساعية لتحقيق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.

وشددت على أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام هو العودة إلى المفاوضات وإنهاء الحرب على غزة، وإقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين والقرارات الدولية ذات الصلة.