مبعوث ترامب يهنئ لبنان على "القرار التاريخي والجريء والصائب"

المبعوث الأمريكي توماس باراكالمصدر: رويترز
07 أغسطس 2025، 5:26 م

هنّأ المبعوث الأمريكي توماس باراك لبنان على اتخاذه ما وصفه بـ"القرار التاريخي والجريء والصائب"، بعدما أقر مجلس وزراء لبنان الخطة التي قدمها المبعوث.

وعبر حسابه في منصة "إكس"، قال باراك: "تهانينا للرئيس جوزيف عون، ولمجلس الوزراء، على اتخاذهم القرار التاريخي والجريء والصائب ببدء التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف الأعمال العدائية المبرمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، واتفاق الطائف".

وأضاف: "لقد وضعت قرارات مجلس الوزراء هذا الأسبوع أخيرًا حل "أمة واحدة، جيش واحد" موضع التنفيذ في لبنان. نحن ندعم الشعب اللبناني.

 

