مبعوث ترامب يهنئ لبنان على "القرار التاريخي والجريء والصائب"

هنّأ المبعوث الأمريكي توماس باراك لبنان على اتخاذه ما وصفه بـ"القرار التاريخي والجريء والصائب"، بعدما أقر مجلس وزراء لبنان الخطة التي قدمها المبعوث.
وعبر حسابه في منصة "إكس"، قال باراك: "تهانينا للرئيس جوزيف عون، ولمجلس الوزراء، على اتخاذهم القرار التاريخي والجريء والصائب ببدء التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف الأعمال العدائية المبرمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، واتفاق الطائف".
وأضاف: "لقد وضعت قرارات مجلس الوزراء هذا الأسبوع أخيرًا حل "أمة واحدة، جيش واحد" موضع التنفيذ في لبنان. نحن ندعم الشعب اللبناني.