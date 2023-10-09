مقتل 4 فلسطينيين بمواجهات في الضفة الغربية

قتل أربعة فلسطينيين، الأحد، في مواجهات مع القوات الإسرائيلية في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تزامنا مع تصعيد في قطاع غزة بعد هجوم نفذته حركة حماس ضد إسرائيل، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وبذلك، ترتفع حصيلة الفلسطينيين الذين قضوا في الضفة الغربية منذ السبت إلى 11 قتيلا.

واندلعت مواجهات في الخليل ورام الله وأريحا بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

وأعلنت وزارة الصحة، في سلسلة بيانات، "وصول شهيدين برصاص الاحتلال، وتسع إصابات، بينها إصابة حرجة في الرأس، إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله".