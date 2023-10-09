مقتل 4 فلسطينيين بمواجهات في الضفة الغربية
قتل أربعة فلسطينيين، الأحد، في مواجهات مع القوات الإسرائيلية في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تزامنا مع تصعيد في قطاع غزة بعد هجوم نفذته حركة حماس ضد إسرائيل، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
وبذلك، ترتفع حصيلة الفلسطينيين الذين قضوا في الضفة الغربية منذ السبت إلى 11 قتيلا.
واندلعت مواجهات في الخليل ورام الله وأريحا بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية.
وأعلنت وزارة الصحة، في سلسلة بيانات، "وصول شهيدين برصاص الاحتلال، وتسع إصابات، بينها إصابة حرجة في الرأس، إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله".
وأشارت الوزارة، في بيان منفصل، إلى "استشهاد مواطن برصاص الاحتلال الحي في الصدر، بعدما وصل بحالة حرجة جداً إلى المستشفى الأهلي في الخليل".
أما القتيل الرابع، بحسب الوزارة، فهو عبد الحليم إبراهيم أبو اسنينة (24 عاماً)، بعد إصابته "برصاص الاحتلال الحي في البطن والصدر في أريحا".
من جانبها، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع 45 إصابة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، لافتة إلى أن 31 من هذه الإصابات كانت بالرصاص الحي.