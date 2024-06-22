سفينة تجارية تتعرض لهجوم قبالة سواحل عدن في البحر الأحمر

أفادت هيئة بحرية بريطانية، الجمعة، بتلقيها تقريراً بشأن تعرض سفينة شحن تجارية لهجوم، على بعد 126 ميلاً بحرياً قبالة سواحل مدينة عدن اليمنية.

وقالت "هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية"، في بيان لها، إن السلطات تحقق في الأمر، دون الإبلاغ عن إصابات أو أضرار حتى الآن.

يذكر أن ميليشيا الحوثي كانت قد كشفت في وقت سابق، الجمعة، عن زورق مسيّر هجومي أسمته "طوفان1"، وقالت إنه يحمل رأساً حربياً بوزن 150 كجم ويمتاز بسرعة وقدرة عالية على المناورة والتخفي.

وتصل سرعة الزورق، وفق وكالة "سبأ" الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلى 35 ميلاً بحرياً في الساعة، ويختص باستهداف الأهداف البحرية القريبة الثابتة منها والمتحركة.