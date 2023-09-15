سوداني في ليبيا يستيقظ على هدير السيول حوله خلال الإعصار "دانيال"

تتواصل الروايات المفزعة والقصص المؤلمة التي يرويها الليبيون والمقيمون في ليبيا من العرب الذين فاجأهتهم سيول وفيضانات الإعصار "دانيال" حتى في مناماتهم.

وروى ولي الدين محمد آدم (24 عامًا) وهو عامل سوداني في مصنع للطوب يعيش في ضواحي المدينة، اللحظات المفزعة التي عاشها خلال كارثة الإعصار "دانيال".

وقال إنه استيقظ على صوت هدير المياه وقت العاصفة، وهرع إلى وسط المدينة ليجد ملامحها وقد انطمرت.

وأضاف أن 9 من زملائه العمال فقدوا، كما فقد نحو 15 آخرين عائلاتهم.

وقال: "جرفهم السيل عبر الوادي إلى البحر. الله يرحمهم ويدخلهم الجنة".