قتيلان في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية (فيديو وصور)

أفادت مصادر محلية بمقتل شابين، فجر اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات إسرائيلية بلدة طمون جنوب شرق طوباس في الضفة الغربية ومحاصرتها منزلا، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

أخبار ذات علاقة "بوليتيكو": ترامب تعهد لزعماء عرب بعدم السماح لإسرائيل بضم الضفة الغربية

وكانت قوات إسرائيلية قد اقتحمت بلدة طمون، بعد منتصف الليلة، وحاصرت منزلا في الأطراف الشرقية للبلدة بعد تسلل قوات خاصة، ودارت اشتباكات في المنطقة.

كما دفعت القوات الإسرائيلية بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى البلدة واستمرت في حصار المنطقة الواقعة في أطرافها الشرقية، ونشرت قوات من المشاة والقناصة، وقصفت المنزل المستهدف بقذائف "الإنيرجا" عدة مرات، وانسحبت من البلدة بعد حوالي ثلاث ساعات، دون تأكيد مصادر رسمية حتى الآن وضع الشبان الذين كانوا في المنطقة.

وفي الخليل، اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم الخميس، خمسة مواطنين واحتجزت العشرات خلال اقتحامها لعدد من المناطق.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات إسرائيلية اقتحمت المنطقة الجنوبية في مدينة الخليل واعتقلت كلا من: يزن توفيق الأطرش وآدم حسام أبو تركي، وأحمد أيمن جرادات، ومحمد زياد الشلالدة من بلدة سعير شمال شرق الخليل، بعد أن احتجزت العشرات من المواطنين، واخضعتهم لتحقيق ميداني.

كما اعتقلت محمد نعمان عصفور من مخيم الفوار جنوبا، وداهمت عددا من منازل المواطنين في بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وفي رام الله، أفادت مصادر محلية وأمنية، بأن قوة إسرائيلية اعتقلت كلا من: نسيم حسني البرغوثي (31 عاما) ويونس أحمد الريماوي (19 عاما)، من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، والطالب في جامعة بيرزيت محمد علاء الريماوي (20 عاما) من منزله في حي المصايف بمدينة رام الله.

وأضافت، أن القوات الإسرائيلية، اعتقلت الشاب مجاهد أسامة عبد الرحمن قاسم (35 عاما)، بعد أن داهمت منزله وفتشته في قرية دورا القرع، ومحمود موسى الديك دار علي (54 عاما)، وعبد القادر أحد قعد (36 عاما) من قرية أبو قش، بحسب "وفا".