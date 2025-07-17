ما سر التوقيت الغريب لخطاب الشرع الموجه للسوريين؟

أثار التوقيت الصادم وغير المتوقع، الذي اختاره الرئيس السوري أحمد الشرع لإلقاء كلمة موجهة للشعب السوري تعليقًا على الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، موجة من الاستغراب في البلاد.

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وفجّر توقيت إلقاء الخطاب الرئاسي، والذي بدأ في تمام الساعة الـ4:15 فجرًا بتوقيت العاصمة دمشق، موجة من التساؤلات لدى طيف واسع من الناشطين حول السر وراء اختيار هذا التوقيت.

وتباينت الآراء وتنوعت الفرضيات، التي طرحها الناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشأن الظهور "المبكر جدًّا" للرئيس السوري.

وكان التساؤل الأبرز، الذي فرض نفسه عبر منصات التواصل الاجتماعي، هو السبب الذي استدعى توجيه كلمة رئاسية في توقيت يكون فيه غالبية الشعب السوري غارقًا في النوم.

وذهب طيف من المعلقين إلى التعامل مع توقيت كلمة الرئيس من منطلق ديني باعتبار أن الشرع أدى صلاة الفجر ثم ألقى الخطاب، وفق تلميحات البعض.

وتعامل طيف آخر من المعلقين مع مسألة توقيت الخطاب الرئاسي بنوع من النقد السياسي الساخر، مع التشديد على المضمون بعيدًا عن التوقيت والأمور الهامشية.

ورأى طيف ثالث أن الأمر لا يستحق كل هذا الجدل، وأنه يمكن متابعة اللقاء في أي وقت طالما توفر على منصات التواصل الاجتماعي، ولم يكن الأمر شديد الحساسية ويستدعي متابعته لحظيًّا.

وكان الرئيس السوري ألقى كلمة حول الأحداث الأخيرة من اقتتال طائفي شهدته مدينة السويداء ترافقت مع اعتداءات إسرائيلية واسعة النطاق شملت مؤسسات عسكرية وخدمية.

وأعلن الشرع أنه قرّر عدم السماح بخوض أي معارك خاسرة وأنه لن يسمح بتقسيم سوريا، متهمًا إسرائيل بالسعي للتصعيد في السويداء وخلق الفوضى والفتنة في البلاد.