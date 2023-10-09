نائب مقرب من حزب الله: الأيام المقبلة قد تحمل مفاجآت

يتصاعد الترقب لموقف حزب الله اللبناني تجاه الأحداث العسكرية التي يشهدها جنوب البلاد، والتي أدت إلى مقتل 3 من عناصره بقصف إسرائيلي أعقب عملية تسلل حدودية، تبنتها حركة الجهاد الإسلامي، ونفى الحزب صلته بها.

وفي تصريح خاص أدلى به لـ"إرم نيوز"، قال النائب قاسم هاشم، الذي ينتمي إلى كتلة برلمانية متحالفة مع حزب الله، يتزعمها الرئيس نبيه بري، إن ما يجري على الحدود اللبنانية الجنوبية مع إسرائيل يعد امتدادا لما يجري في قطاع غزة عقب عملية "طوفان الأقصى".

وفيما أكد هاشم أنه ليس هناك قرار من قبل حزب الله بفتح جبهة حرب جديدة، إلا أنه لم يستبعد حدوث ذلك على نحو مفاجئ، مشددا في الوقت ذاته على أن "لبنان يجب أن يكون مستعدا لأية مغامرة إسرائيلية".

وتابع أن "الأيام المقبلة قد تحمل الكثير من المفاجآت، والأمور رهن عامل الوقت وظروف الحرب في غزة".