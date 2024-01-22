الجيش الإسرائيلي يتقدم في خانيونس من عدة محاور (فيديو)

تقدم الجيش الإسرائيلي فجر اليوم في خانيونس جنوبي قطاع غزة، من عدة محاور، بالتزامن مع شن غارات مكثفة استهدفت عدة مناطق في المدينة.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة، بقصف الجيش الإسرائيلي سلسلة أهداف في محيط مستشفى ناصر غرب مدينة خانيونس، بالتزامن مع تقدم مفاجئ لأول مرة للآليات الإسرائيلية في محور جنوبي المدينة.

كما تقدم الجيش الإسرائيلي غربي خانيونس وحاصر جامعة الأقصى في منطقة المواصي التي تؤوي آلاف النازحين، ويتحرك لقطع شارع الرشيد الساحلي الذي سبق وأعلنه ممراً إنسانياً لنزوح الفلسطينيين من شمالي القطاع لجنوبه.