الجيش الإسرائيلي يتقدم في خانيونس من عدة محاور (فيديو)
تقدم الجيش الإسرائيلي فجر اليوم في خانيونس جنوبي قطاع غزة، من عدة محاور، بالتزامن مع شن غارات مكثفة استهدفت عدة مناطق في المدينة.
وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة، بقصف الجيش الإسرائيلي سلسلة أهداف في محيط مستشفى ناصر غرب مدينة خانيونس، بالتزامن مع تقدم مفاجئ لأول مرة للآليات الإسرائيلية في محور جنوبي المدينة.
كما تقدم الجيش الإسرائيلي غربي خانيونس وحاصر جامعة الأقصى في منطقة المواصي التي تؤوي آلاف النازحين، ويتحرك لقطع شارع الرشيد الساحلي الذي سبق وأعلنه ممراً إنسانياً لنزوح الفلسطينيين من شمالي القطاع لجنوبه.
وأكدت مصادر طبية في مستشفى ناصر الطبي بخانيونس، سقوط عدد من القتلى والمصابين بعد قصف الجيش الإسرائيلي أجزاء من أبراج طيبة، غربي المدينة، وقصف عمارة سكنية مجاورة للمستشفى الميداني الأردني.
والأحد، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، لممثلي عائلات الرهائن الإسرائيليين في غزة، أن هناك دلائل متزايدة على أن الجيش الإسرائيلي يقترب أكثر من تضييق الخناق على قادة حماس في خانيونس، مشيراً إلى أن العملية العسكرية ستتوسع هناك.
وأشار إلى أن "العمليات في خانيونس وصلت إلى نقطة حاسمة، ما يجعلنا أقرب إلى هدفي الحرب"، في إشارة إلى أهداف تفكيك حماس وإعادة الرهائن المحتجزين لدى الحركة في غزة.