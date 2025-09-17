"هذه المرة لن نعود".. سكان غزة يخشون فراقاً دائماً عن المدينة

يعيش سكان غزة كابوساً يتجاوز الموت اليومي هذه المرة، مع الخوف من فراق دائم عن مدينتهم التي تتعرّض، منذ يومين، لاجتياح إسرائيلي غير مسبوق، مع دخول نحو 120 ألف جندي.

"هذه المرة لن نعود"، هكذا يصف آلاف الفلسطينيين شعورهم وهم يفرون من أكبر مدينة في القطاع، التي كانت تضم مليون نسمة، وتُعد من أكثر المدن كثافة سكانية في العالم، وفق تقرير لصحيفة "لوموند" الفرنسية.

ومع انهيار برج الغفري، أطول مبنى في المدينة، يوم الإثنين، أصبح التدمير رمزاً لنهاية عصر، حيث اختفى البرج في ثوانٍ، تاركاً سحابة رمادية، وأسراً يائسة تبحث عن بقايا حياتها بين الأنقاض.

وبدأ الجيش الإسرائيلي هجوماً برياً جديداً يوم الثلاثاء، معلناً تقدماً "تدريجياً" نحو مركز المدينة لمواجهة ما يقدر بـ2000 إلى 3000 مقاتل من حماس، ومع ذلك، يصف السكان التصعيد بأنه عنيف وسريع، محققاً تهديد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الذي توعد بفتح "أبواب جهنم" على غزة.

ودمّر الجيش نحو 1700 برج ومبنى سكني، إضافة إلى 13 ألف خيمة للنازحين، مما أدى إلى تشريد أكثر من 100 ألف شخص، وفقاً للسلطات المحلية، فيما شنّت الطائرات المقاتلة والمسيّرة والروبوتات المتفجرة قصفاً سوّى أحياء بأكملها بالأرض.

وتتناقض أرقام النزوح، فبينما يزعم الجيش الإسرائيلي فرار 350 ألف شخص، تقول أرقام حركة حماس إنهم 190 ألفاً، أما الأمم المتحدة فتقدّر العدد بـ220 ألفاً.

ويحذّر المتحدث باسم الجيش عبر وسائل التواصل: "مدينة غزة منطقة قتال خطرة، والبقاء فيها يعرضكم للخطر"، مع إرسال منشورات وخرائط ورسائل هاتفية تدفع السكان جنوباً دون مساعدة، لكن الفرار يأتي بثمن باهظ، نفسياً ومادياً.

يروي سيد أبو الخير، من حي الشاطئ، كيف علم من جاره بتدمير منزله في "8 دقائق" فقط: "توسلنا لمزيد من الوقت، لكنه رفض. كنت خائفاً جداً، حتى فكرت في رمي أطفالي من فوق الدرابزين لإنقاذهم".

وفرّت عائلته الـ60 فردًا تاركة كل شيء، وانتهت مشتتة: "لم أعد أعرف إلى أين أذهب أو ماذا أفعل. ليس لدينا أي شيء".

ويصف الصحفي غازي العالول، الذي انتقل 4 مرات خلال 10 أيام، الإخلاء بأنه "أشبه بالموت": "تخسر كل شيء، مادياً ونفسياً. هذه اللحظات عصيبة للغاية، خاصة تحت القصف".

أما منال عوض، أم لطفلين، فتقول: "كانت اللحظات الأخيرة قبل المغادرة أشبه بالاختناق. غزة هي مستقبل أطفالي، أحلامي، ذكرياتنا. فجأة، اضطررنا إلى التخلي عن كل شيء لمصير مجهول. اليوم، نقول وداعاً للأبد. إنه شعور لا يُطاق".

ويُعيد هذا النزوح صدمة النكبة العام 1948، حيث نزح 700 ألف فلسطيني قسراً.

في حي الرمال، يصف الصحفي رامي أبو جاموس القصف: "أعيش في برج، ومع كل ضربة صاروخية، أشعر وكأن زلزالًا يضرب المنطقة".

ويعج مستشفى الشفاء، الذي دمره حصار إسرائيلي سابق في مارس 2024، بالجرحى، معظمهم أطفال ونساء. ويقول مديره محمد أبو سلمية: "لم يتبقَ لدينا حتى مساحة في ثلاجات المشرحة"، مشيراً إلى إصابات تتطلب بتراً وحروقاً غير قابلة للعلاج.

يرفض بعض السكان الفرار، مثل خليل المخ، 35 عاماً، الذي يعيش مع عائلته في مبنى مؤقت: "استأجرت شاحنة مقابل 800 دولار لنقل أثاثنا جنوباً، لكننا باقون في الوقت الحالي". ابنته المريضة بالقلب لا تتحمل نزوحاً آخر: "لا يمكننا أن نعيش هذا الكابوس مرة أخرى: الحشرات والفئران، والمياه في الفراش شتاء".

ويعتقد الباحث أحمد الطناني، الذي فر رغم إصابته بالسرطان: "الهدف الرئيس لإسرائيل هو ضرب ما تمثله غزة: المدينة الوحيدة القائمة ذات قيمة اقتصادية وإدارية. يسعى الجيش إلى محو حتى فكرة إعادة الإعمار".

أما أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية، فيقول: "إذا هُدمت مدينة غزة، فهذا يعني خطة حقيقية لتهجير فلسطينيي غزة قسراً. صمت العالم يعني التواطؤ".

وعلى طول شارع الرشيد، تفر طوابير من الفلسطينيين سيراً، محملين بحقائبهم، نحو جنوب مجهول.