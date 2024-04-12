كاتبة أمريكية: إسرائيل تعيش وحدة لا تطاق

ناقشت صحيفة الـ"واشنطن بوست" مقالا للكاتبة الأمريكية روث ماركوس، استندت فيه على تفاصيل وانطباعات رحلتها مع مجموعة يهودية متدينة إلى إسرائيل، وعبرت عن مدى شعورها بأن إسرائيل تعيش الآن وحدة لا تُطاق.

ورغم إدانة ماركوس، هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي على نطاق واسع، بحسب الصحيفة، إلا أنها قالت إن رد فعل إسرائيل، الذي تحقق جزئيًّا من خلال المساعدات العسكرية التي يدفعها دافعو الضرائب الأمريكيون، بما في ذلك تدمير مستشفيات غزة، أدى إلى وفاة عدة آلاف من المدنيين، بما في ذلك أعداد كبيرة من النساء والأطفال.

وفي حين تساءلت السيدة ماركوس عما إذا كان الصراع الحالي هو "الثمرة المرة لسنوات من سوء معاملة إسرائيل للفلسطينيين والسياسات الخاطئة في الأراضي المتنازع عليها"، إلا أنها لم تفسح المجال في هذه المقالة لمناقشة تاريخ فلسطين، والإرهاب الذي مارسه الإسرائيليون الأوائل على الفلسطينيين في حوادث مثل مذبحة دير ياسين، التي تسببت في فرار أكثر من 750 ألف شخص من منازلهم.