الخارجية البلجيكية تهاجم الاتحاد الأوروبي بسبب غزة

وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو
إرم نيوز
05 سبتمبر 2025، 4:06 م

اعتبر وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" الجمعة أن الاتحاد الأوروبي "ليس على مستوى المسؤولية" حيال الحرب في غزة، لافتا الى أن صدقيته على صعيد السياسة الخارجية "في طور الانهيار".

وقال بريفو: "لا شك في أن الاتحاد الأوروبي ليس راهنا على مستوى مسؤولياته في هذه الأزمة الإنسانية الهائلة"، مضيفا "من المؤكد أنه بالنسبة إلى الرأي العام، فإن صدقية السياسة الخارجية التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي بالنسبة لهذا الملف خصوصا، هي في طور الانهيار".

وشن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، هجوما على نظيره البلجيكي بارت دي فيفر، ووصفه بأنه "قائد ضعيف" لعزم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين أسوة بدول أوروبية أخرى.

